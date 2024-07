Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial din Partidul Conservator al prim-ministrului Rishi Sunak este investigat de autoritatea de reglementare a jocurilor de noroc din Marea Britanie pentru acuzații ca a plasat pariuri pe data alegerilor generale inainte ca acestea sa fie anunțate,

- Liderul partidului britanic de extrema dreapta Reform UK, Nigel Farage, a declarat vineri seara la BBC ca Occidentul a provocat razboiul din Ucraina, prind „expansiunea NATO și UE spre est”. Afirmațiile sale au starnit indignare atat in randul conservatorilor cat si al laburistilor, consemneaza AFP,…

- Partidul Conservator al Marii Britanii va introduce serviciul național obligatoriu pentru tinerii de 18 ani daca va caștiga alegerile naționale din 4 iulie, inclusiv participarea militara sau comunitara, a declarat duminica prim-ministrul Rishi Sunak, potrivit CNN . Tinerii adulți vor putea alege intre…

- Razboiul din Ucraina, dar și cel din Orientul Mijlociu, determina tot mai multe state europene sa ia in calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Marea Britanie ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu Marea Britanie ar putea reitroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani,…

- Premierul conservator britanic Rishi Sunak a anunțat ca va reintroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani, daca partidul Conservator va caștiga alegerile legislative din 4 iulie, relateaza AFP, citata de news.ro.„Voi introduce un nou model de serviciu national, in vederea crearii unui obiectiv comun…

- Marea Britanie va reveni la practica recrutarii daca Partidul Conservator va ramine la putere dupa alegerile parlamentare din 4 iulie, a anunțat premierul Rishi Sunak intr-un editorial publicat de The Mail on Sunday. Ziarul a precizat ca Sunak și consilierii sai, care au pregatit planul, se tem de o…

- Premierul britanic Rishi Sunak a anuntat, miercuri, 22 mai, alegeri legislative la 4 iulie, punand astfel capat multor luni de speculatii pe tema datei acestui scrutin in care opozitia laburista este larg favorita, relateaza AFP, citata de News.ro.Acest scrutin era asteptat initial in toamna, insa va…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a convocat alegeri generale pentru 4 iulie, un pariu al liderului britanic pentru a uni Partidul Conservator, in contextul in care sondajele arata ca acesta este cu mult in urma opoziției laburiste.