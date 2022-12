Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri (21 decembrie) ca pierderile de pe campul de lupta al Ucrainei sunt „tragedia noastra comuna” și ca a continuat sa vada poporul ucrainean ca pe o „națiune fraterna”, in ciuda a ceea ce el numește o „operațiune militara speciala” a Moscovei. Putin a…

- La 24 februarie 2022, Vladimir Putin a ordonat ca zeci de mii de soldați ruși sa intre in Ucraina in cadrul unei „operațiuni militare speciale”. De atunci, zeci de mii de oameni au fost uciși, milioane de oameni au fugit, iar orașele au fost transformate in ruine. Iata care sunt principalele repere…

- Armata ucraineana a anuntat sambata ca va verifica autenticitatea imaginilor video care, potrivit Moscovei, arata cel puțin 10 soldați ruși impușcați „direct in cap” de forțele ucrainene, cu toate ca s-au predat, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Inainte de a lansa o ancheta, trebuie ca pentru aceasta…

- Dupa ce a fost sancționat de SUA, Plahotniuc a oferit un „ interviu ” in care preia toate tezele propagandei rusești care spune ca „PAS impinge R. Moldova in razboi”: „Dincolo de asta, PAS-ul este incapabil de a proteja țara ți oamenii inca și de riscuri de securitate. PAS dimpotriva, prin poziționarile…

- Controlul lui Vladimir Putin asupra puterii in Rusia ramane ferm, in ciuda eșecurilor militare din Ucraina, a unei mobilizari ratate și a luptelor politice interne, au declarat opt surse bine informate pentru Reuters , dar unele au spus ca acest lucru s-ar putea schimba rapid daca se anunța o infrangere…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a reiterat joi apelurile pentru incetarea razboiului din Ucraina, in timp ce vorbea la o conferința in Kazahstan la care participa și președintele rus Vladimir Putin, scrie Reuters, potrivit stiripesurse.ro . „Fiecare dintre noi simte impactul regional și global…

- Sambata, 1 octombrie, a fost inaugurat oficial interconectorul de gaze dintre Grecia și Bulgaria. Aceasta mutare schimba regulile jocului pe piața energiei, a spus Ursula, președinta Comisiei Europene. La randul sau, Carbunaru, a afirmat ca „Romania are ocazia sa acceseze noi resurse de gaz, prin operaționalizarea…

- SUA au anuntat vineri ca impun noi si „severe” sanctiuni impotriva Rusiei, condamnand anexarile „frauduloase” de teritorii in Ucraina, relateaza AFP. „SUA condamna astazi tentativa frauduloasa a Rusiei de a anexa parti din teritorii in Ucraina”, a afirmat presedintele american Joe Biden intr-un comunicat,…