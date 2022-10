Stiri pe aceeasi tema

- Descoperirea unei scurgeri din principala linie de transport a petrolului rusesc catre Germania, semnalata de catre operatorul PERN marti seara, a avut loc in contextul in care Uniunea Europeana (UE) se afla in alerta cu privire la securitatea sa energetica, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia.…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite miercuri Reuters. ”De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia si de…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- Ministerul Apararii al Federatiei Ruse a declarat joi ca ar putea inchide centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, daca fortele ucrainene vor continua sa bombardeze obiectivul. Kievul neaga ca ar fi intreprins astfel de atacuri, informeaza Reuters, citata de Agerpres. In cadrul unei conferinte…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut comunitatii internationale sa reactioneze imediat pentru a determina plecarea rusilor de la centrala nucleara de la Zaporojie, pe care au ocupat-o si care este tinta a bombardamentelor, transmite News.ro. „Toata lumea trebuie sa actioneze mult mai rapid…

- Unde isi face concediul fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schroder: in Rusia. El a fost vazut, ieri, langa sediul Rosneft, unde a fost presedinte al boardului de directori. „Imi petrec aici cateva zile de concediu. Moscova este un oras minunat", i-a declarat Schroder unui jurnalist, citat de Nexta…

- Tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania, impreuna cu Romania si Polonia, au cerut UE sa faca mai mult pentru a combate reinterpretarile rusesti si distorsiunile istoriei, relateaza vineri dpa.Intr-o scrisoare comuna publicata vineri, cele cinci tari est-europene au cerut, de asemenea, institutiilor…

- Guvernul de la Varsovia a criticat dur atitudinea Germaniei, acuzand Berlinul ca si-a incalcat angajamentul de a furniza rapid vehicule militare Poloniei in schimbul tancurilor poloneze oferite Ucrainei, in timp ce Guvernul german invoca amenintarile Rusiei cu oprirea gazelor, anunța mediafax.…