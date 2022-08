Politico: Este cald și uscat, dar nu este la fel ca în 1540, încă Europa se confrunta cu cea mai grava seceta din ultimii 500 de ani. Temperaturile ridicate și lipsa precipitaților au dus la incendii uriașe de vegetație, la secarea raurilor pana la un nivel la care navigația a fost oprita și la probleme majore in lanțurile de aprovizionare. Pe masura ce Europa se confrunta cu cea mai grava seceta din ultimii 500 de ani, iata ce s-a intamplat ultima data. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In intreaga Europa, debitul raurilor este la un nivel foarte scazut, iar experții avertizeaza ca seceta din 2022 ar putea fi cea mai grava din ultimii 500 de ani, cu efecte dezastruoase pentru industrie, economie, energie și alimentație, scrie The Guardian.

- Mare parte din continentul european se confrunta de saptamani bune cu temperaturi extreme care afecteaza comunitațile, comerțul și biodiversitatea. Pompieri din toata Europa au venit in Franța pentru a ajuta la stingerea incendiilor, in timp ce Marea Britanie se confrunta cu o seceta severa. Incendii…

- Temperaturile extrem de ridicate au adus seceta in mai multe țari din Europa, dar fenomenul a avut și efecte pozitive pe teritoriul uneia dintre ele. Seceta a dus la creșterea record a cantitații de sare de mare, iar producatorii deja nu mai știu cum sa faca fața.

- Republica Moldova se confrunta cu o seceta grava. Astfel, Ministerul Mediului a venit cu mai multe recomandari catre populație, fermieri, agenți economici, dar și operatorilor care furnizeaza serviciul de alimentare cu apa. Una dintre ele este ca sa revada graficele de livrare cu apa și dupa caz sa…

- Republica Moldova se confrunta cu o seceta grava. Astfel, Ministerul Mediului a venit cu mai multe recomandari catre populație, fermieri, agenți economici, dar și operatorilor care furnizeaza serviciul de alimentare cu apa. Una dintre ele este ca sa revada graficele de livrare cu apa și dupa caz sa…

- Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a publicat, la 18 iulie, raportul sau intitulat „Seceta in Europa – iulie 2022”, care prezinta o evaluare a situatiei privind seceta din Europa, pe baza activitatii Observatorului european al secetei.

- Europa se sufoca pe masura ce valul de canicula se extinde. Temperaturile extreme in creștere au cuprins mai multe zone din Europa, care abia iși revenise dupa ultimul val de caldura. Seceta și incendiile forestiere au lovit Spania și Portugalia, iar arșița s-a extins in Franța și Marea Britanie.

- Situatie dramatica in nordul Italiei, unde este cea mai grava seceta din ultimii 70 de ani. Raurile si lacurile au secat rapid, iar temperaturile depasesc, in mod obisnuit, 40 de grade. In sudul tarii este si mai cald, iar temperaturile ajung la 45 de grade Celsius.