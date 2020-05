Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, și soția sa, Doris Schmidauer, au fost prinși de politie pe terasa unui restaurant din centrul Vienei, dupa ora de inchidere. Astfel, cei doi au incalcat restrictiile impuse de autoritati impotriva raspandirii noului coronavirus, informeaza…

- Marea Britanie este epicentrul pandemiei de coronavirus, cu peste 223.000 de cazuri de COVID-19 și 32.000 de decese, dintre care 81 sunt romani. Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca prelungește carantina pana la 1 iunie, cel puțin, dar i-a indemnat pe britanici sa se intoarca la munca daca…

- Marea Britanie, a doua tara cea mai afectata de noul coronavirus in Europa cu 26.711 decese pana in prezent, "a trecut de varful" epidemiei, a afirmat joi premierul Boris Johnson, citat de AFP.Premierul britanic a declarat ca va prezenta un plan concret saptamana viitoare despre modul de a…

- Fostul palat imperial din Viena, in care se afla biroul presedintelui austriac Alexander Van der Bellen, a fost evacuat in urma unei amenintari cu bomba, transmite agentia Reuters. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de Politie si de genisti. Zona a fost izolata pentru a fi…

- Guvernul condus de Sebastian Kurz va analiza datele privind numarul cazurilor de infectie si urmeaza sa aplice un plan de relansare treptata a economiei, a anuntat cancelarul austriac. „Sa nu ne grabim sa tragem, insa, concluzii doar pentru ca exista unele semnale pozitive. Dar va pot promite…

- Symonds a postat in urma cu putin timp un mesaj pe Twitter: „Inca de saptamana trecuta am avut simptomele Coronavirusului. Nu am avut nevoie sa fiu testata și, dupa șapte zile de odihna, ma simt mai puternica..Sa fii gravida si sa ai Covid-19 este evident ingrijorator. Pentru femeile insarcinate,…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson, atins de maladia COVID-19, a anuntat vineri prelungirea carantinei in care se afla dincolo de cele sapte zile recomandate de autoritatile sanitare britanice, pana cand ii vor disparea simptomele, potrivit AFP. "Ma simt mai bine, am in continuare unul…

- Premierul britanic Boris Johnson a lansat miercuri o revizuire aprofundata a obiectivelor de politica externa si de aparare pentru a defini rolul Regatului Unit in lume dupa Brexit, relateaza agentiile Press Association si EFE. Initiativa, cea mai ampla pentru Regatul Unit de la sfarsitul Razboiului…