- Romania este aliatul si partenerul strategic care va lupta neobosit pentru libertate, pentru progres economic si pentru democratie, astfel incat cetatenii sa fie protejati si sa aiba o viata prospera, a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la receptia de Ziua Independentei, organizata la…

- Cei șase lideri UE care negociaza cele mai importante funcții din UE au convenit, marți, ca Ursula von der Leyen, Antonio Costa și Kaja Kallas sa fie numiți la șefia Comisiei Europeane, Consiliului European și in funcția de Inalt reprezentant pentru actiune externa si politica de securitate, scrie Politico,…

- Liderii UE nu au reusit in aceasta saptamana sa ajunga la un acord cu privire la cine ar trebui sa ocupe posturile de conducere din UE, asa ca saptamana viitoare vor incerca din nou. Dar PPE, partidul presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, devine lacom, iar acest lucru ar putea avea repercusiuni…

- Jurnalistii redactiei in limba rusa a postului BBC au aflat ca foștii mercenari din compania militara privata Wagner lupta acum acum parțial in Siria, in Republica Centrafricana și in cadrul unitatii cecene Ahmat, care lupta impotriva Ucrainei.

- Ungaria a ales un slogan de campanie al lui Donald Trump adaptat la Europa pentru a descrie liniile agendei președinției sale rotative a Consiliului Uniunii Europene, care incepe de la 1 iulie.„Puneți-va centurile de siguranța pentru prima președinție a UE inspirata din Donald Trump”, comenteaza POLITICO…

- Julianne Smith a fost intrebata miercuri, intr-un briefing de presa, daca este ingrijorata de perspectiva ca presedintele Klaus Iohannis sa nu se retraga din cursa pentru functia de secretar general al NATO, in felul acesta procesul de selectie la NATO riscand sa devina parte a negocierilor pentru…

- Pentru majoritatea țarilor NATO a sosit momentul ca președintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa se retraga, dupa doua luni de lupta pentru funcția suprema a Alianței. In culisele funcțiilor de conducere, o serie de oficiali și diplomați UE considera ca Iohannis joaca un joc pe termen lung și ca se folosește…