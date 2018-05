Politico: Comisia Europeana propune taierea fondurilor pentru tarile care nu respecta statul de drept Comisia Europeana va propune astazi ca taierea fondurilor pentru tarile care nu respecta statul de drept sa nu aiba nevoie de aprobarea guvernelor tarilor vizate, potrivit unor surse oficiale citate de Politico.



Aceasta masura ar fi menita sa puna presiuni asupra Poloniei si Ungariei, care au intrat in polemica cu oficialii europeneni pe tema derapajelor democratice, dar si sa trimita un semnal catre alte tari, care ar putea sa urmeze aceasta cale.



Potrivit Politico.eu, exista riscul de a se exacerba tensiunile dintre Est si Vest. In plus, este de asteptat ca guvernele sa fie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

