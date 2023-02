Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a efectuat miercuri, o vizita la Paris, unde s-a intalnit cu Emmanuel Macron si cu cancelarul german Olaf Scholz. Președintele ucrainean a cerut armament greu si avioane „cat mai curand posibil”, iar presedintele francez l-a asigurat pe acesta de „hotararea” sa de a „insoti” Ucraina…

- Franța, Polonia și Germania au livrat recent echipamente militare Ucrainei, in razboi cu Rusia. Marea Britanie contribuie, de asemenea, la aceste livrari, cheltuind anul trecut aproape 2,3 miliarde de lire sterline. Cu toate acestea, apararea Marii Britanii se afla intr-o „stare dezastruoasa”, potrivit…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a criticat incercarile statelor occidentale de a justifica livrarile de arme catre Kiev ca un presupus efort de a preveni un razboi mondial, informeaza agenția rusa de presa TASS . „In primul rand, apararea Ucrainei, de care nimeni…

- Seful cancelariei prezidentiale a Ucrainei, Andrii Yermak, a salutat decizia Germaniei de a trimite tancuri Leopard 2 fortelor ucrainene si a facut apel la realizarea unei "coalitii a tancurilor". Anuntul Berlinului a fost, de asemenea, salutat de aliati, printre care Polonia, Franta si Marea Britanie,…

- SUA și Germania au furnizat cele mai recente sisteme de aparare antiaeriana Patriot. Franța, Germania, Marea Britanie, Polonia și, din nou, SUA au aprobat trimiterea de diverse vehicule blindate.Potrivit corespondenților NYT, acest lucru se datoreaza faptului ca Ucraina mai are o fereastra foarte mica…

- 1. Medvedev, fost președinte al Rusiei și etern cațeluș al lui Putin, a spus ca Romania va fi in al Patrulea Reich (alaturi de Germania, Polonia, Țarile Baltice, Cehia, Slovacia și Republica Kiev), ca al Patrulea Reich va fi in razboi cu Franța, ca in America va fi razboi civil, ca Marea Britanie va…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice tara care indrazneste sa atace Rusia cu arme nucleare va fi stearsa de pe fata pamantului, noteaza Reuters. Putin a declarat ca Rusia nu are mandat sa lanseze prima o lovitura nucleara preventiva, spre deosebire de Statele Unite, dar ca armele…

