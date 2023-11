Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei se pregatește sa-și ia "in mod necondiționat și irevocabil" angajamentul fața de Comisia Europeana ca va contribui direct de la bugetul de stat, cu aproape 50 milioane euro, la finanțarea datoriilor Ucrainei.

- Comisia Europeana a semnat trei acorduri de grant, in cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei – Transporturi, in valoare de aproape 45 de milioane euro, in vederea unei mai bune conectari a Republicii Moldova cu UE. Conform unui comunicat de presa al Executivului comunitar, scopul acestor…

- Elon Musk, celebrul om de afaceri și fondator al companiilor SpaceX și Tesla, a provocat discuții aprinse dupa afirmațiile sale recente privind viitorul Europei. Musk a emis o avertizare puternica, susținand ca multe din evenimentele care au loc in cadrul Uniunii Europene (UE) ar putea conduce la un…

- Bernard Arnault, un susținator al președintelui francez, ar fi vrut ca Borne, o figura de centru-stanga, sa fie inlocuita cu ministrul de interne Gerald Darmanin, considerat a fi un liberal, scrie Politico, care menționeaza ca palatul Elysee a refuzat sa comenteze intalnirea.Bernard Arnault, unul dintre…

- Romania a redevenit granarul Europei: țara noastra cel mai mare exportator de grau moale din UEExporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/2024, care a inceput la 1 iulie 2023, au scazut la data de 20 august la 4,06 milioane tone metrice, comparativ cu 5,12 milioane de tone de grau…

- Compania a refuzat, luni, sa-si faca publica evaluarea. Axiom a spus ca, prin aceasta runda de finantare, fondurile totale atrase pana acum sunt de 505 milioane de dolari. Totodata, compania a obtinut a doua mare finantare din 2023 intre companiile din sectorul spatial, dupa SpaceX a miliardarului Elon…

- Șeful Meta, Mark Zuckerberg, a anulat lupta in cușca cu miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk, acuzandu-l pe directorul general al Tesla ca il face sa iși "piarda timpul", scrie luni, 14 august, Politico."Cred ca putem fi cu toții de acord ca Elon nu este serios și ca este timpul sa trecem…

- Schema de ajutor de stat aprobata joi de Comisia Europeana, care se va desfașura pana in 2027, prevede ca padurarii vor primi compensații atunci cand li se va cere sa nu taie copaci din motive de mediu, relateaza Politico.„Schema are ca scop stoparea și inversarea pierderii biodiversitații, imbunatațirea…