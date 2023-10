Stiri pe aceeasi tema

- Asaltul uriaș declanșat de luptatorii Hamas sambata la primele ore, care a provocat deja mii de victime in Israel, a dus campania lui Mohammed Deif, comandantul aripii militare a grupului de militanți palestinieni, impotriva statului evreiesc la un nivel nemaivazut de brutalitate și imprevizibilitate,…

- "New York alaturi de Gaza" si "Israelul se duce in iad": cateva sute de manifestanti pro-palestinieni, foarte ostili Israelului, s-au adunat luni in inima Manhattanului, cerand Statelor Unite sa inceteze ajutor acordat aliatului lor din Orientul Mijlociu, transmite AFP, citat de Agerpres.Pentru a…

- O imensa diversiune a facut ca Israelul sa fie prins cu garda jos atunci cand gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata un atac devastator asupra țarii, care a permis unei forte ce foloseste buldozere, deltaplane si motociclete sa infrunte cea mai puternica armata din Orientul Mijlociu,…

- In urma atacului surpriza al grupului terorist Hamas, asupra Israelului, liderii lumii au reacționat in moduri diferite. In timp ce unele state au condamnat cu fermitate Hamas, altele au cerut incetarea violențelor. Intre timp, peste 700 de persoane au fost ucise in Israel de la inceperea rebeliunii,…

- O reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la situatia din Orientul Mijlociu si problema palestiniana va avea loc duminica, in urma violentelor dintre Israel si Hamas , a anuntat sambata Organizatia Natiunilor Unite, transmite AFP.La randul sau, secretarul general al ONU, Antonio…

- Rusia face apel la „retinere” dupa atacurile asupra Israelului de catre miscarea islamista Hamas, a declarat, sambata, un diplomat rus de rang inalt. „Suntem in contact cu toata lumea acum. Cu israelienii, palestinienii si arabii”, a declarat Mihail Bogdanov, adjunctul ministrului de Externe al Rusiei…