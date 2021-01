Stiri pe aceeasi tema

- Responsabili sarbi de rang inalt au cerut miercuri o acceptare mai larga la nivel international pentru vaccinul rusesc Sputnik V, ei insisi fiind vaccinati cu prioritate impotriva COVID-19 la cateva zile dupa sosirea primelor doze din acest vaccin in Serbia, relateaza Reuters. Un prim lot…

- O companie farmaceutica ucraineana sustinuta de un cunoscut politician din opozitie a solicitat autorizarea vaccinului anti-COVID-19 rusesc Sputnik V in Ucraina, un subiect controversat in relatiile dintre Kiev si Moscova, transmite miercuri Reuters, potrivit Agerpres. Compania farmaceutica Biolik…

- O companie farmaceutica ucraineana sustinuta de un cunoscut politician din opozitie a solicitat autorizarea vaccinului anti-COVID-19 rusesc Sputnik V in Ucraina, un subiect controversat in relatiile dintre Kiev si Moscova, transmite miercuri Reuters. Compania farmaceutica Biolik a explicat…

- AstraZeneca a anunțat vineri ca va testa combinarea vaccinului sau contra COVID-19 cu cel rusesc, Sputnik V, o decizie despre care savanții ruși spun ca va crește mult eficacitatea produsului, transmite Reuters, citata de HotNews.ro.Dezvoltatorii ruși ai vaccinului anti-COVID-19 Sputnik V sugerau, inca…

- Turcia este gata sa procure vaccinul rusesc impotriva COVID-19 daca acesta indeplineste criteriile Ankarei, a declarat miercuri ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, dupa ce mass-media din tara sa cita declaratii in care el excludea achizitionarea vaccinului rusesc, relateaza Reuters.…

- Turcia este gata sa procure vaccinul rusesc impotriva COVID-19 daca acesta indeplineste criteriile Ankarei, a declarat miercuri ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, dupa ce mass-media din tara sa cita declaratii in care el excludea achizitionarea vaccinului rusesc, relateaza Reuters.…

- Dezvoltatorii vaccinului Sputnik V pentru Covid-19 al Rusiei au afirmat joi ca AstraZeneca ar trebui sa incerce sa combine vaccinul sau experimental cu cel rusesc, pentru cresterea eficacitatii, transmite Reuters.

- Moscova va incepe vaccinarea in masa a rezidentilor sai impotriva COVID-19 in urmatoarele doua luni, a anuntat luni primarul Serghei Sobianin. “Vom incepe vaccinarea in masa a populatiei in decembrie-ianuarie”, a declarat Sobianin intr-un mesaj publicat online. Vaccinarea se va face cu vaccinul, Sputnik…