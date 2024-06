Stiri pe aceeasi tema

- Panica in randul clienților, dupa ce un aliment cunoscut a fost retras de urgența. Este vorba despre un produs din magazinele Mega Image, pe care cei care l-au cumparat trebuie sa il aduca inapoi de urgența. Specialiștii au anunțat ca ar conține pesticid. Alerta alimentara la Mega Image Este alerta…

- Este alerta alimentara in magazine, dupa ce un produs extrem de cunoscut a fost retras de pe rafturi. Au fost descoperite mai multe nereguli, motiv pentru care producatorii au anunțat ca nu mai poate fi vandut. Ce trebuie sa faci daca ai cumparat din acest lot. Produs celebru, scos de pe piața Un sortiment…

- Leafa de peste 7.000 de euro pe luna, dar și alte beneficii nu i-au motivat pe unii politicienii romani sa fie activi in Parlamentul European, unde munca lor e mai degraba simbolica, fața de cea a colegilor din propriile partide sau familii politice europene.

- Iaurtul grecesc reprezinta o sursa foarte buna de proteine și grasimi, iar cel mai cumparat este cel de la Lidl, avand in vedere prețul accesibil. Cu toate aceste, nu mulți știu din unde este facut el, de fapt. Unde este facut iaurtul grecesc de la Lidl Iaurtul Pilos din Lidl este un produs foarte cumparat…

- Politicieni și oameni de afaceri romani dar și afaceriști straini cu business-uri in țara noastra au transferat prin fosta Bank of Cyprus bani in paradisul fiscal din Cipru. Politiceni precum Eugen Uricec, fost parlamentar PDL, Catalin Beciu, fost la ALDE și trecut la PNL, și oameni de afaceri de…

- English Version Zona Golfului pare ca a devenit un fel de Eldorado pentru politicienii din tara noastra, mai bine zis pentru factorii de decizie care, in ultimii sase ani, au efectuat mai multe vizite oficiale in Emiratele Arabe Unite, Dubai si Qatar, in speranta ca vor atrage petrodolarii in investitiile…

- Lidl retrage de la comercializare un nou lot din produsul ”Nuggets cu pui”, intrucat nu se poate exclude prezenta bacteriei salmonella. Produsul poate fi retrurnat in magazine. ”Producatorul GEKA recheama preventiv produsul ”Culinea Nuggets cu pui 500 g” cu termenul de valabilitate 06.02.2025, din…

- De departe personajul cel mai agresiv, dar nu in sensul in care se exterioriza Diana Șoșoaca, este Cristian Popescu Piedone. The post Politicienii romani și modelul Javier Milei first appeared on Informatia Zilei .