Politicienii, mai presus de restricțiile coronavirusului Cand țarile impun restricții pentru combaterea coronavirusului, exista un pact implicit intre guvern și oameni: suntem cu toții in aceeași barca. Dar atunci cand cei puternici și influenți le incalca, aceasta provoaca furie publica și pune in prim plan inegalitațile sociale. Comisarul UE Phil Hogan, care și-a dat demisia din funcție miercuri pentru incalcarea restricțiilor coronavirusului din […]

- Comisarul european pentru comert, irlandezul Phil Hogan, si-a anuntat miercuri seara demisia dupa ce a fost acuzat ca a incalcat regulile sanitare anti-coronavirus din tara, participand la un dineu de gala, potrivit agentiilor de presa internationale. ‘I-am prezentat miercuri seara demisia din functia…

