- Cea mai importanta formatiune din Parlamentul Europeana urmeaza sa propuna blocului comunitar revizuirea normelor privind emisiile automobilelor, in ideea de a mentine in functiune motoarele cu combustie si dupa 2035, potrivit unor documente consultate de Bloomberg.

- Eurodeputata franceza Valerie Hayer, membra a partidului Renaissance al lui Emmanuel Macron, a fost realeasa marti presedinte al grupului Renew Europe (centristi si liberali), care a iesit slabit in urma alegerilor din 9 iunie pentru Parlamentul European, transmite AFP. Valerie Hayer a fost singura…

- Politicienii romani care nu au mai prins un loc in Parlamentul European in urma alegerilor din iunie vor beneficia de o indemnizatie de pana la 8.000 de euro/luna. In plus, la varsta de pensionare vor va avea si o pensie de 1.700 de euro. Cei care nu au mai prins un loc in Parlamentul European […] The…

- Alfred Beleri, un etnic grec aflat in inchisoare in Albania sub acuzația de mituire a alegatorilor in timpul alegerilor locale, a fost ales membru al Parlamentului European, reprezentand un partid din Grecia. Deși condamnat in Albania, Beleri a devenit primarul ales al orașului Himare din sudul Albaniei…

- Prim-ministrul slovac Robert Fico, care a fost impușcat miercuri, dupa o ședința de guvern la Handlova, a prezis violența impotriva oficialilor guvernamentali luna trecuta, vorbind literalmente despre uciderea unui important politician guvernamental, scrie site-ul televiziunii slovace TA3.El a atribuit…

- A fost anunțata data limita pana cand mașinile dotate cu motoare diesel mai pot circula in Uniunea Europeana. UE dorește introducerea unor masuri extrem de dure in ceea ce privește combustibilii fosili. Au fost adoptate noile norme Euro 7 de catre Parlamentul European, care vor intra in vigoare din…

- Baletul politic al controversatului lider al Partidului Național Țaranesc Creștin Democrat (PNȚCD), Aurelian Pavelescu, a luat sfarșit intr-un mod de-a dreptul penibil și jignitor. Biroul Electoral Central pentru alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si pentru autoritatile…