Stiri pe aceeasi tema

- Viva Technology a dezvaluit „Top 100 Next Unicorns” din Europa, lista anuala a celor mai promițatoare companii avand potențialul de a valora un miliard de dolari sau mai mult in acest an. Organizatorii celei mai mari conferințe tehnologice din Franța au un fler și o influența puternice in sector, deoarece…

- Austria va anula aproape toate restrictiile anti-COVID-19 pe 5 martie, cu exceptia obligativitatii de purtare a mastii sanitare in anumite spatii, a anuntat miercuri Guvernul de la Viena, citat de DPA.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, infiintarea Departamentului pentru evaluare integrata si monitorizarea programelor finantate din fonduri publice si europene, care va functiona in subordinea premierului. Guvernul are insa, in subordine, și ministerul Fondurilor Europene, care se numește acum…

- Austria continua sa relaxeze restrictiile anti-COVID-19. De sambata se renunța la cateva dintre regulile impuse in pandemie. De sambata, oamenii vor trebui sa poarte masti FFP2 doar in magazine sau muzee. Regulile care permit accesul numai pentru persoanele care au fost vaccinate sau recuperate dupa…

- Harta cu raspandirea Covid-19 in SUA a atras atenția din cauza ca majoritatea zonelor au devenit roșii sau violet. Numarul cumulat al cazurilor a depașit 70 de milioane, iar peste 870.000 americani au murit. Cu toate acestea, politicienii americani ignora eșecul in lupta impotriva epidemiei și sunt…

- Parlamentul de la Viena a adoptat joi seara legea privind obligatia tuturor adultilor de a se vaccina împotriva COVID-19, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care ia o astfel de masura pentru a lupta împotriva pandemiei, în pofida numeroaselor proteste de strada, transmite…

- Peste jumatate din populatia continentului european ar putea contracta varianta omicron a SARS-CoV-2 in doua luni de zile, pe baza ritmului actual al contaminarilor, estmeaza filiala euroepana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), ingrijorata de ”tsunamul” acestei variante mai contagioasa decat…

- Fondul Monetar International a anuntat luni numirea economistului francez Pierre-Olivier Gourinchas, care in prezent este profesor la Universitatea Berkeley din California, in postul de economist sef al institutiei, pozitie care va deveni vacanta dupa ce Gita Gopinath se va alatura echipei manageriale…