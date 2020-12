Politicienii din Rusia vor trebui să-și declare criptomonedele Oficialii rusi care lucreaza la stat vor trebui sa declare detinerea de criptomoneda si de bunuri digitale de la 1 ianuarie 2021, potrivit unui ordin semnat de presedintele rus Vladimir Putin si publicat vineri, relateaza Reuters. Citește și: EXCLUSIV - LISTA deputaților și senatorilor alesi la alegerile din 6 decembrie Parlamentarii rusi au adoptat in acest an o lege care acorda criptomonedei statut legal, dar au interzis ca aceasta sa fie folosita ca mijloc de plata. Banca centrala ia in considerare emiterea unei ruble digitale despre care spune ca va face in cele din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

