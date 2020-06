Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat, sambata, ca o posibila crestere a preturilor depinde de foarte multe lucruri atat pe plan intern cat si mondial si ca nu vrea sa alerteze populatia. "Nu vreau sa alertez cetatenii, populatia. Acest lucru va depinde de foarte multe lucruri,…

- Programul pentru angajarea tinerilor in agricultura beneficiaza in acest an de un milion de lei, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). “In sedinta Guvernului din data de 30 aprilie 2020 a fost aprobata o Hotarare ce completeaza art. 4 din Normele metodologice de aplicare a…

- In ședința de ieri a Guvernului Romaniei s-a aflat, spre aprobare, și proiectul de hotarare privind alocarea sumei de un milion de lei, ajutor financiar acordat in acest an fermierilor și celorlalți investitori care angajeaza tineri in agricultura, acvacultura și industria alimentara. Proiectul supus…

- Pandemia de coronavirus survine în cel mai prost moment pentru Africa, avertizeaza FAO și PAM. În 2019, înainte de aceasta criza sanitara, 135 de milioane de persoane din întreaga lume din 55 de țari erau la limita foametei 2019. O cifra care ar putea exploda în acest an,…

- Doua ghiduri privind siguranța alimentelor, adresate operatorilor din domeniul alimentar, au fost elaborate de catre Comisia Europeana și Organizația Mondiala Sanatații, in colaborare cu Organizația Națiunilor Unire pentru Agricultura și Alimentație, in contextul evoluției COVID-19. Ghidurile au ca…

- Intr-o intervenție avuta la Digi24, ministrul Oros a intarit cele comunicate de Ministerul Afacerilor Interne: nu sunt permise in aceasta perioada deplasarile persoanelor care nu au venituri din agricultura, ci doar dețin o proprietate in mediul rural. "Noi am prins in Ordonanța 3 cele doua…

- Exista un risc de "penurie alimentara" pe piata mondiala din cauza perturbarilor legate de COVID-19 in comertul international si caile de aprovizionare alimentara, au avertizat directorii a doua agentii ale Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) si al Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), informeaza…

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca pentru acest an, in cadrul Programului de stimulare a angajarii tinerilor in agricultura, acvacultura și industria alimentara, se aloca suma de un milion de lei. Proiectul de hotarare de Guvern a fost publicat pe site-ul oficial al MADR. Potrivit proiectului de act…