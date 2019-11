Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii catalani Antonio Comin si Luis Puig au fost arestati in Belgia si ulterior eliberati conditionat dupa ce Spania a emis o cerere de extradare pe numele lor, a anuntat vineri Parchetul din Bruxelles, potrivit dpa. Madridul s-a adresat instantei in cazul mai multor separatisti…

- Curtea Suprema a Spaniei a emis marți noi mandate de arestare pe numele a trei lideri separatiști catalani care au parasit Spania dupa referendumul din 2017 privind independența Cataloniei, informeaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Vești uriașe! Se dau bani de la stat Mandatele…

- Fostul lider al executivului catalan Carles Puigdemont a anuntat marti ca un tribunal din Bruxelles a amanat pentru data de 16 decembrie audierea in cazul mandatului de arestare emis de Spania pe numele sau, in vederea extradarii, transmite Reuters. Dupa ce au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum…

- Mandatul a fost redactat in limba spaniola, dar legea belgiana prevede ca documentul trebuie sa fie trimis in una dintre cele trei limbi nationale ale Belgiei sau in limba engleza. In acest caz, Spania va trimite un nou mandat saptamana viitoare, a precizat purtatoarea de cuvant.''Luand…

- Mandatul a fost redactat in limba spaniola, dar legea belgiana prevede ca documentul trebuie sa fie trimis in una dintre cele trei limbi nationale ale Belgiei sau in limba engleza. In acest caz, Spania va trimite un nou mandat saptamana viitoare, a precizat purtatoarea de cuvant. ''Luand in…

- Curtea Suprema de Justitie din Spania a anuntat luni ca noua lideri separatisti catalani au primit sentinte intre 9 si 13 ani in inchisoare pentru rolul pe care l-au avut in tentativa de proclamare a independentei regiunii Catalonia in 2017, scrie digi24.ro.

- Liderii separatisti catalani probabil vor primi sentinte cuprinse intre 10-15 ani de inchisoare in procesul privind tentativa de proclamare a independentei Cataloniei, afirma surse judiciare citate de cotidianul spaniol El Mundo citat de mediafax.Vezi și: VIDEO Victor Ponta, huiduit de PSD-iști…

- Curtea Suprema a Spaniei planuiește sa îi condamne pe liderii separatiștilor catalani la un maximum de 15 ani de închisoare pentru încercarea din 2017 de a proclama independentei Cataloniei, relateaza Reuters, citând surse judiciare. Unii dintre liderii catalani care sunt…