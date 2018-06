Politicienii bavarezi antiimigratie vor un "Brexit german", acuza Andrea Nahles, liderul SPD

Stiri pe aceeasi tema

- Planul cancelarului Angela Merkel de a convinge alte tari din Uniunea Europeana sa primeasca inapoi migranti pentru ca granitele Germaniei sa ramana deschise nu trebuie sa se faca pe seama contribuabilului german, a declarat joi un membru important al formatiunii bavareze aliate a Uniunii Crestin…

- Presedintele francez pledeaza de mult timp pentru constituirea unui buget al zonei euro, ca instrument de solidaritate si de stabilitate pentru cele 19 state care folosesc moneda comuna, dar fata de care Berlinul a manifestat pana in prezent anumite rezerve, informeaza Agerpres. Un asemenea…

- Presedinta Partidului Social Democrat german (SPD) a criticat Uniunea Crestin Sociala (CSU), formatiunea-sora din Bavaria a Uniunii Crestin Democrate (CSU) a Angelei Merkel, dupa ce CSU ar fi amenintat ca, sfidand-o pe sefa executivului, va autoriza politia sa inceapa sa-i respinga pe solicitantii…

- Lidera social-democratilor germani, Andrea Nahles, si-a exprimat vineri sustinerea pentru partenera sa de coalitie, cancelara Angela Merkel, in disputa legata de reforma politicii de azil care ii divizeaza in ultimele zile pe conservatori, relateaza dpa. Presedinta Partidului Social Democrat german…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, s-a luat de Ilkay Gundogan și Mesut Ozil, jucatorii care s-au pozat recent alaturi de Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei. "Cand s-au pozat cu Edrogan, Ozil și Gundogan nu și-au dat seama in ce se baga. Fanii trebuie sa-i ierte, pentru ca avem nevoie de toți…

- Propunerea premierului bavarez Markus Soeder ca in toate cladirile guvernului regional sa fie expuse crucifixe are insa toate sansele sa fie contestata in instanta pentru incalcarea legislatiei privind neutralitatea religioasa. Soeder a explicat insa ca crucifixul va fi expus in calitate nu de simbol…

- Social-democratii germani le-au cerut marti conservatorilor cancelarului Angela Merkel sa accelereze masurile de reformare a zonei euro in forma convenita in cadrul acordului de coalitie guvernamentala incheiat de Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala (CDU/CSU) si Partidul Social-Democrat,…

- Cancelarul gemrna Angela Merkel urmeaza sa efectueze o vizita in Statele Unite pe 27 aprilie. Potrivit programuli prezentat de presa germana, cancelarul urmeaza sa se intalneasca cu Donald Trump la Casa Alba. Merkel intentioneaza sa efectueze o vizita in SUA pe 27 aprilie, la invitatia presedintelui…