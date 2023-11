Politicienii americani se zbat să evite un 'shutdown' cu implicații globale Camera Reprezentantilor a aprobat marti o prelungire a bugetului federal al statului in speranta de a preveni astfel paralizia in trei zile a administratiei americane, transmite AFP, conform Agerpres. Textul, sustinut de alesii democrati si republicani, trebuie adoptat in Senat pana la miezul noptii, in noaptea de vineri spre sambata, pentru a evita aceasta amenintare cu consecinte devastatoare. Daca nu se face nimic pentru prelungirea bugetului pana la aceasta data, 1,5 milioane de functionari publici vor fi lipsiti de salarii, traficul aerian va fi perturbat, in timp ce vizitatorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

