- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, si premierul landului Turingia, Bodo Ramelow, au condus duminica o ceremonie de comemorare a victimelor Holocaust la lagarul de concentrare de la Buchenwald, transmite dpa potrivit Agerpres. Este misiunea democratiei sa nu permita ca vreuna dintre…

- La data de 11 aprilie, este marcata in fiecare an Ziua internaționala a celor eliberați din lagarele de concentrare fasciste. In 11 Aprilie 1945, soldații americani au doborat zidurile a lagarului de la Buchenwald, simbol al ororilor naziste, supranumit și ”fabrica morții”. Citește și: 27 ianuarie:…

- In calitate de reprezentant oficial in Romania al International March of the Living, Fundația Magna cum Laude-Reut – Complexul Educațional Laude-Reut participa anualla Marșul Vieții, intre Auschwitz și Birkenau, un program educativ anual, aducand peste 20.000 de persoane din intreaga lume in Polonia…

- Presedintele Germaniei, Frank Walter Steinmeier, avertizeaza cu privire la o criza a increderii in politica, legata de pandemia de coronavirus. Intr-un discurs care va fi difuzat in scurt timp in Germania, presedintele lanseaza un indemn catre liderii politici de a-si aduna fortele, in fata frustrarii…

- Un barbat in varsta de 100 de ani a fost acuzat de procuratura din Germania de complicitate la 3.518 de crime in perioada in care a fost gardian la lagarul de concentrare Sachsenhausen, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, anunta digi24 . Barbatul, care traieste in landul Brandenburg, este acuzat…

- Presedintele Germaniei, Frank Walter Steinmeier, si-a exprimat bucuria cu privire la investirea lui Joe Biden in funcție de președinte al Statelor Unite, afirmand ca acest sentiment este impartasit de multa lume din țara sa. Relatiile traditional stranse dintre Germania si SUA au fost incordate in cei…