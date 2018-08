Stiri pe aceeasi tema

- Politicieni din Austria se declara preocupati in legatura cu situatia politica din Romania, exprimand dubii privind capacitatea Bucurestiului de a exercita Presedintia Consiliului Uniunii Europene, informeaza site-ul publicatiei Der Standard, citat de Mediafax.

- Scrisoare deschisa din partea lui Szasz. Atentie angajatori si proprietari de firme din Carei. Nu va laudati cu realizarile voastre si nu dati dovada de spirit civic ca riscati sa fiti incondeiati de Szasz consilierul primarului Kovacs ca stati pe gramezi de bani si aveti prea multe case. Chiar daca…

- "Sunt profund deziluzionata, stimata doamna primar al orasului Bucuresti, pentru ca ati continuat sa va folositi de numele unor mari personalitati, oferindu-le cheia si cetatenia de onoare a Bucurestiului. Avand o cariera mondiala din anul 1990 pana astazi, sunt si eu un exemplu pentru elita si intelectualii…

- "Votul romanilor trebuie respectat. Abuzurile trebuie oprite, sa inchidem epoca urii. Iata diferenta dintre noi si cei care ne impidica - noi am marit salariile, ei le au taiat atunci cand au fost la guvernare, noi am marit pensiile, ei au fost impotriva si le-au taiat atunci cand au fost la guvernare.…

- Pe ce legi pun semnatura alesii de Teleorman: Nemultimit de tarifele mari practicate, Calota Ica vrea sa modifice Legea notarilor publici in Politic / on 07/06/2018 at 10:47 / Propunerea legislativa privind modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr.36/1995,…

- Comisia Europeana indeamna Romania sa adopte masuri pentru corectarea deficitului bugetar si atrage atentia ca evolutiile politice din ultimul an genereaza dubii privind ireversibilitatea progreselor in reformarea sistemului judiciar si in combaterea coruptiei la nivel inalt.| na politicile economice…

