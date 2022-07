Departamentul american de justiție a anunțat, vineri, ca a reținut un agent rus care a folosit politiceni americani pentru a face propaganda Rusiei in SUA, inclusiv in timpul invaziei Ucrainei de la inceputul acestui an. Aleksandr Viktorovici Ionov, un agent rus care a fost supus vineri sancțiunilor americane, a fost adus in fața unui tribunal […] The post Politicieni americani, acuzați ca au facut propaganda Rusiei. Filiera din SUA a fost anihilata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .