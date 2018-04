Stiri pe aceeasi tema

- Medicii legiștii au stabilit, in urma autopsiei, faptul ca moartea lui Alin Cucui, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, a fost cauzata de asfixia mecanica prin spanzurare. Va reamintim faptul ca miercuri, 11 aprilie 2018, Alin Cucui, a fost gasit mort intr-o casa din Alba Iulia, imobil care aparține…

