- Politicianul rus de extrema-dreapta Vladimir Jirinovski a murit la varsta de 75 de ani dupa o boala grava si prelungita, a declarat miercuri Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, citat de Reuters.

Liderul formatiunii nationaliste Partidul Liberal Democrat din Rusia (PLDR), Vladimir Jirinovski, a decedat, informeaza Interfax și TASS. Jirinovski este apropiat de președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, considera situația de la Bucea un drept exemplu de falsa propaganda ucraineana. Potrivit agenției ruse de presa TASS, Dmitri Medvedev este sigur ca situația de la Bucea a devenit un alt fals al propagandei ucrainene.

Președintele Dumei de Stat al Federației Ruse, Veaceslav Volodin, solicita senatorului care a anunțat ca liderul formatiunii nationaliste Partidul Liberal Democrat din Rusia (PLDR), Vladimir Jirinovski, a decedat, sa își prezinte demisia de onoare.

- A murit liderul formatiunii nationaliste Partidul Liberal Democrat din Rusia, Vladimir Jirinovski. Acesta s-a stins astazi, dupa mai multe zile in care s-a aflat in spital in stare critica, fiind bolnav de COVID-19.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, sambata, ca cel mai probabil conflictul dintre Rusia si Ucraina va mai dura cateva saptamani, pentru ca in acest moment nu se observa o incetinire din parrea Federatiei Ruse. Geoana a precizat ca spera ca va fi posibila o formula diplomatica

O lege in acest sens a fost adoptata vineri de Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului Rusiei, in unanimitate, scrie agenția rusa Interfax, care anunța ca ea ar putea intra in vigoare sambata. Decizia vine intr-un moment in care Moscova a inchis aproape toate organizațiile media independente

Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, susține ca nu comenteaza perspectivele negocierilor ruso-ucrainene.