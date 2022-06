Stiri pe aceeasi tema

Eugen Tomac, președintele PMP, a susține ca Vladimir Putin vrea ca razboiul din Ucraina sa devina o rutina astfel incat Occidentul sa-și schimbe optica fața de Rusia.

Vladimir Putin are resurse pentru a continua razboiul din Ucraina, spune, intr-un interviu pentru Digi24, președintele Institului Hudson din Washington, o organizație bazata pe politici de securitate.

Ilya Ponomariov, fost deputat in parlamentul rus și un cunoscut activist al opoziției, a anunțat luni ca Vladislav Surkov, fost consilier al președintelui Vladimir Putin, a fost arestat in Rusia. Politicianul a fost considerat unul dintre strategii politicii Rusiei fața de Ucraina.

In timp ce razboiul din Ucraina continua sa produca orori in fiecare zi, un actor din Polonia s-a gandit sa organizeze un meci de MMA intre sosiile președinților celor doua țari angrenate in conflict, Volodymyr Zelensky (44 de ani) și Vladimir Putin (69 de ani).

Eugen Tomac o critica pe senatoarea Diana Șoșoaca, care a afirmat ca Parlamentul ar fi trebuit sa-l invite și pe Vladimir Putin sa adreseze un discurs: „Aceasta Șoșoaca reprezinta cea mai hidoasa expresie a unui politician vandut".

Amiralul Sir Tony Radakin, seful militar al Fortelor armate britanice, a apreciat joi ca pozitia actuala a presedintelui rus Vladimir Putin a "slabit" dupa invazia in Ucraina, relateaza EFE, potrivit Agerpres.

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a vorbit din nou, marti dupa-amiaza, cu omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, despre situatia din Ucraina si despre stadiul negocierilor, anunta Kremlinul, potrivit mediafax.

Senatul SUA a aprobat, in unanimitate, o rezoluție prin care se solicita investigarea președintelui rus Vladimir Putin și a regimului sau pentru crime de razboi, ca urmare a invaziei din Ucraina.