Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, candidat PSD la parlamentare, afirma ca, daca ar fi condus Ministerul Sanatatii in aceasta perioada, nu ar fi mers in teritoriu atat de mult cum o face Nelu Tataru pentru ca „nu e momentul pentru vizite de lucru”. Rafila…

- Medicul Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare, declara ca, daca ar fi condus Ministerul Sanatatii in aceasta perioada, nu ar fi mers in teritoriu atat de mult cum o face Nelu Tataru pentru ca "nu e momentul pentru vizite de lucru". Alexandru Rafila va deschide lista PSD Bucuresti…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca, daca ar fi condus Ministerul Sanatatii in aceasta perioada, nu ar fi mers in teritoriu atat de mult cum o face Nelu Tataru pentru ca „nu e momentul pentru vizite de lucru”.

- „In primul rand, aș fi circulat mai puțin prin țara in vizite de lucru. Nu cred ca este momentul vizitelor de lucru”, a raspuns Alexandru Rafila la Digi24. In opinia lui Alexandru Rafila, trebuia inființat un centru operativ la nivelul ministerului, in care fiecare sa aiba atribuții și raspunderi…

- Un numar de 95.399 de persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii pana la data de 4 octombrie, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica…

- ˜ Vaccinați-va impotriva gripei sezoniere! Impactul bolii asupra organismului va fi mai ușor ˜ In plina pandemie de COVID-19, imunizarea antrigripala este mai importanta caza niciodata ˜ Gripa sezoniera suprapusa cu noul coronavirus, pericol mortal Creșterea numarului cazurilor de coronavirus in Europa…

- Rata de infectare cu noul coronavirus pe fiecare localitate din Romania a fost publicata de Ministerul Sanatații. Documentul Ministerului Sanatații, cu datele pe baza carora fiecare școala decide scenariul din 14 septembrie, se regasește in tabelele de mai jos. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat…

- Prezent in studioul emisiunii "Marius Tuca Show", Alexandru Rafila a avut o reacție neașteptata atunci cand a auzit ultimele afirmații facute de ministrul sanatații, Nelu Tataru, despre evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra.Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații a facut…