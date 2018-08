Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat aflat pe un scuter s-a avantat intr-o cursa periculoasa și a fost arestat dupa ce a fost vazut conducand pe autostrada Maine Turnpike din Statele Unite ale Americii folosind telefonul drept far.

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Gorj au depistat, ieri, un autoturism marca Mercedes Benz, cautat pentru confiscare de autoritatile din Marea Britanie. „Pe raza municipiului Targu-Jiu a fost depistat un autoturism ce se afla in posesia unui barbat de 36 de ani,…

- Tanarul de 31 de ani s-a prezentat, joi, in Vama Cenad, pentru efectuarea formalitaților la frontiera. Conducea un autoturism Mercedes inmatriculat in Marea Britanie, iar polițiștii de frontiera au cerut la control și documentele mașinii, pe langa cele ale șoferului. „La solicitarea…

- Autoritațile din Statele Unite au anunțat ca ramașițele a 55 de soldați americani uciși in timpul Razboiului Coreean vor fi restituite de catre Coreea de Nord in aproximativ doua saptamani, relateaza The Washington Post, informeaza Mediafax.Este pentru prima data in ultimii 13 ani cand oficialii…

- O femeie s-a catarat pe Statuia Libertatii de Ziua Independenței, in semn de protest fata de separarea familiilor de imigranti in Statele Unite ale Americii. Ea a fost arestata ulterior de poliție.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan le-a cerut kurzilor sa-l voteze la alegerile din 24 iunie, in cadrul unui miting care a avut loc duminica, 3 iunie, la Diyarbakir, centrul unei regiuni cu populatie predominant kurda din Turcia, scrie Agerpres . In fata mai multor mii de oameni, Erdogan a afirmat,…

- Soarta companiei ZTE pare sa fie destul de clara, aceasta anuntand saptamana trecuta incetarea operatiunilor majore, ceea ce inseamna ca nu mai produce noi dispozitive. Se pare insa ca exista o mica speranta pentru continuarea existentei, intrucat presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a comunicat…