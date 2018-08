Stiri pe aceeasi tema

- La cei 74 de ani ai sai, omul de știința Viktor Kudriavtsev, cercetator la principalul centru științific al corporației de stat Roskosmos, a fost reținut de poliție și acuzat ca ar fi transmis uneia dintre țarile membre NATO informații secrete despre tehnologia hipersonica a

- Un șofer roman, in varsta de 35 de ani, și zece pasageri s-au aruncat, duminica, dintr-un microbuz, la Basavizza, Italia. Șoferul roman a fost arestat, dupa ce a fost prins ca transporta imigranți in microbuzul sau.

- Adolescentul criminal este acuzat ca și-a ucis chiar prietenul alaturi de care obișnuia sa mearga la furat. Oribila crima a avut loc dupa o noapte de beție. Crima a avut loc in comuna Bucov, din Prahova. Dupa o noapte de beție, tanarul Dorian Leonard Pirvan, in varsta de 17 ani, l-a ucis cu mai multe…

- In urma deciziei din 2014,din dosarul ICA, in care au fost condamnate mai multe persoane, intre care și omul de afaceri Dan Voiculescu, magistrații au dispus confiscarea mai multor imobile. Deși statul roman a intrat in posesia bunurilor respective, reprzentanții ANAF susțin ca nu pot fi vandute,…

- Un fost ofiter al Agentiei de Informatii pentru Aparare a SUA a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute pentru spionaj in favoarea Chinei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Biroul Federal de Investigatii (FBI) l-a retinut sambata pe Ron Rockwell Hansen, in varsta de 58 de ani, care…

- Sambata, 19 mai, in jurul orei 22.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, s-a prezentat pentru a efectua formalitatile de frontiera, cetațeanul roman Gabriel C., in varsta de 30 ani, cu domiciliul in județul Iași. In urma verificarilor efectuate, polițiștii de frontiera au constatat ca barbatul…