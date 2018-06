Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, La data de 7 iunie a.c., ora 15.53, un barbat, de 62 de ani, a condus un autoturism pe strada Recoltei din Constanta, dinspre strada Lebedei catre strada Timpuri Noi, unde in intersectie cu strada Dumbraveni,…

- Intr-o mașina condusa de un barbat din Dej, pe o strada din Baia Sprie, a fost depistata, azi-noapte, cantitatea de 1 kilogram de cannabis. In noaptea de luni spre marți, in jurul orei 01:15, politistii din Baia Sprie au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe strada Campului din oras.…

- Momente de panica, miercuri seara, in jurul orei 21:00, pentru cei care au trecut prin zona bisericii Sf. Mina din Barlad. Mai mulți martori spun ca un individ era agresiv verbal și fizic cu oamenii de pe strada, fara sa aiba vreun motiv anume.

- Sambata, un barbat in varsta de 55 de ani, a condus un autoturism pe strada Atelierelor, dinspre strada Stefan cel Mare, unde in momentul efectuarii unui viraj la stanga, pe strada Cuza Voda, a surprins si accidentat usor un barbat, de 69 de ani, care s a angajat in traversarea strazii pe la coltul…

- Un barbat de 44 de ani a fost condamnat de Judecatoria Barlad pentru de ultraj contra bunelor moravuri si distrugere, fiind acuzat ca a atacat o familie aflata intr-un autoturism, care intamplator se deplasa pe o strada din fata casei sale.

- Tentativa de suicid in Ploiești! Serviciul Județean de Ambulanța Prahova a anunțat ca un barbat s-a incuiat intr-o mașina pe strada Moldoveanu Marian și iși ținea cuțitul la gat. Se pare ca barbatul se și stropise cu o soluție inflamabila. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Ambulanței…

- Un barbat de 34 de ani din Codlea, judetul Brasov, acuzat ca a acostat pe strada o tanara de 17 ani pe care a amenintat-o si dus-o intr-o casa in constructie unde a violat-o, a fost retinut de politisti. Acestia au stabilit ca barbatul are antecedente penale pentru comiterea unei talharii.

- La data de 5 aprilie a.c., în jurul orei 23:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Câmpia Turzii au intervenit pe strada 1 Mai, din municipiu, unde se reclama tulburarea ordinii si linistii publice. La fata locului, s-a constatat ca mai multe persoane se aflau în…