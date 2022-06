Politician numit de ruși, asasinat în Herson (Ucraina) Un oficial din administrația impusa de ruși la Herson a fost ucis dupa ce o mașina-capcana a sarit in aer, fiind vorba despre un asasinat, a declarat șeful adjunct al administrației pentru Reuters. Dmitri Savlucenko, șeful departamentului pentru familii, tineret și sport al Administrației Militar-Civile din Herson, a fost ucis intr-o explozie cu bomba. Agenția […] The post Politician numit de ruși, asasinat in Herson (Ucraina) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial din administrația impusa de ruși la Herson a fost ucis dupa ce o mașina-capcana a sarit in aer, fiind vorba despre un asasinat, a declarat șeful adjunct al administrației pentru Reuters. Dmitri Savlucenko, șeful departamentului pentru familii, tineret și sport al Administrației Militar-Civile…

- Ucraina incepe, joi, audierile preliminare in primul proces al unui soldat rus acuzat de violarea unei femei in timpul invaziei, iar in viitor vor fi demarate probabil zeci de astfel de procese, potrivit Reuters. Suspectul, Mihail Romanov, in varsta de 32 de ani, care nu se afla in custodie ucraineana…

- Șeful UE pentru politica externa, Josep Borrell, a declarat, vineri, ca blocul va oferi Ucrainei un alt sprijin militar in valoare de 500 de milioane de euro și ca este increzator ca se va ajunge la un acord in zilele urmatoare pentru a conveni asupra unui embargo asupra petrolului rusesc. Adresandu-se…

- Finlanda trebuie sa solicite aderarea la alianța militara NATO „fara intarziere”, au declarat, joi, președintele finlandez Sauli Niinisto și premierul Sanna Marin, o schimbare majora de politica declanșata de invazia Rusiei in Ucraina, transmite Reuters. „Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere…

- Directorul CIA, William Burns, a avertizat ca președintele rus Vladimir Putin a mizat foarte mult pe a doua faza a razboiului sau din Ucraina și crede ca „dublarea” conflictului militar este in continuare cea mai buna cale pe care o are de urmat, scrie Reuters. Șeful CIA a facut declarații la o conferința…

- Ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti, vineri. Kuleba a ajuns la Palatul Victoria in jurul orei 8,00 si va avea o declaratie de presa comuna cu ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, dupa ora 12,00. Seful diplomatiei ucrainene vinde de la Sofia, unde…

- Autoritațile ucrainene au anunțat, luni, ca a fost completat chestionarul de aderare la Uniunea Europeana, un prim pas pentru obținerea de catre Ucraina a statutului de țara candidata pentru intrarea in blocul european, relateaza Reuters. Ucraina a primit chestionarul in urma cu 10 zile, la vizita…

- Germania a inceput sa lucreze la intarirea adaposturilor subterane, precum si la construirea stocurilor de criza in caz de razboi, ca urmare a conflictului din Ucraina, a informat, sambata, cotidianul Welt am Sonntag, citandu-l pe ministrul german de Interne, Nancy Faeser, relateaza Reuters. Dupa decenii…