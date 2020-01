Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 35 de ani a fost gasit inconștient, strivit sub un tractor, de medicii chemați la fața locului. Aceștia l-au resuscitat jumatate de ore și au reușit sa-l readuca la viața, insa starea sa este critica. E vorba de Presedintele organizatiei de tineret a PSD Salaj, Dan Chiș.

- Printr un apel la 112, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe strada Nicolae Filimon din municipiul Constanta. Se pare ca, intr un poligon de tragere din zona, un barbat, in varsta de 41 de ani, s a impuscat in tampla. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- UPDATE Din primele date, in timp ce se deplasa pe Aleea Industriilor catre ieșirea din municipiu, in apropiere de intersecția cu str. Hangarului, un șofer ramnicean, de 51 de ani, a surprins și accidentat o femeie, de 31 de ani, din Buzau, care s-ar fi angajat in traversare in zona marcajului pietonal.…

- Un copilul de 3 ani din localitatea vasluiana Bacani a suferit arsuri grave, vineri, dupa ce au cazut peste el haine in flacari puse de mama sa la uscat pe soba, relateaza Mediafax. Ieri a fost operat de urgența la Spitalul de Pediatrie din Iasi si astazi va fi dus cu elicopterul la Spitalul Grigore…

- Tragedie, in localitatea buzoiana Calțuna din comuna Smeeni. Un copil in varsta de 7 ani a ajuns la UPU in stare grava, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon de la o soba defecta. Mama acestuia, o femeie de 26 de ani, a fost gasita decedata in aceeași camera. Nenorocirea a avut loc la […]

- Un copil a fost grav, in aceasta dupa-amiaza, intr-un accident rutier. Evenimentul a avut loc pe un drum județean din Arad, autoturismul rasturnandu-se in afara carosabilului. A fost solicitat elicopterul SMURD pentru a-l transporta de urgența, la spital, pe baiatul ranit. Apelul la 112 a venit in jurul…

- O tânara în vârsta de 21 de ani a ramas încarcerata dupa ce a intrat cu mașina în gardul unui imobil. Accidentul a avut loc pe drumul dintre Salcea catre Prelipca, județul Suceava, joi dimineața.

- Accident rutier grav in Timiș, in aceasta seara. Doua persoane au fost transportate la spital, dintre care una in stare grava, in urma coliziunii dintre o mașina și un tractor. Accident soldat cu doua victime s-a petrecut pe DJ 593. Mașina, spun polițiștii, circula pe DJ 593, dinspre Sanmartin spre…