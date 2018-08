Stiri pe aceeasi tema

- Ploile care au cazut continuu in statul indian Kerala (sud) au provocat moartea a 22 de persoane, in timp ce mii de oameni au ramas izolati, au informat joi autoritatile potrivit DPA, scrie Agerpres. ''Cel putin 22 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in districtele Idukki, Malappuram,…

- New Delhi, 9 aug /Agerpres/ - Ploile care au cazut continuu in statul indian Kerala (sud) au provocat moartea a 22 de persoane, in timp ce mii de oameni au ramas izolati, au informat joi autoritatile potrivit DPA. ''Cel putin 22 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in districtele…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega, cunoscut pentru orientarea sa naționalista, aproba afirmațiile pe care premierul Ungariei, Viktor Orban, le-a facut recent la Universitatea de Vara de la Baile Tușnad.

- Cel putin 34 de persoane si-au pierdut viata in ultimele doua zile din cauza ploilor musonice in statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, potrivit informatiilor oferite duminica de autoritati, relateaza DPA. Bilantul total al victimelor precipitatiilor, care au cazut fara oprire incepand…

- Cel putin 45 de oameni si-au pierdut viata in ultimele trei zile in statul Uttar Pradesh din nordul Indiei, din cauza ploilor musonice, conform unui anunt facut sambata de autoritatile indiene, transmite DPA. Majoritatea deceselor s-au produs in districtele Sahranpur si Agra din cauza prabusirii unor…

- Tara africana iesise din Commonwealth in 2003. Acum, dupa caderea preseditelui Mugabe, cere sa fie readmisa. Zimbabwe se intoarce la Canossa (expresia a merge la Canossa indica situatia cand cineva, dupa ce a rezistat si a refuzat mult timp sa indeplineasca sau sa recunoasca ceva, vine in cele din urma…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat oficial ca s-a decis plata pensiilor pana in data de 15 a fiecarei luni. Aceasta masura va intra in vigoare chiar din luna iunie. ”Am avut județe in care s-au inregistrat intarzieri la plata pensiilor. Știm ca pensionarii iși planifica pensia de la o luna la alta…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, i-a trimis o scrisoarei presedintei Consiliului Superior al Magistraturii, judecatoarea Simona Marcu, in care denunta "grave derapaje de la statul de drept", din cauza protocoalelor dintre SRI si institutiile din justitie.