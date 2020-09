Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a declarat ca un al doilea „lockdown” la nivel national este una dintre solutiile luate in calcul pentru a opri raspandirea noului tip de coronavirus, dar ca el nu isi doreste o asemenea masura, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. „Daca fiecare…

- Fermierii a caror activitate a fost afectata de pandemia de coronavirus pot solicita ajutorul de stat in centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor de animale in contextul crizei…

- Peste 30 de procurori generali din America au semnat scrisoarea destinata Guvernului din SUA. Ei cer ca Gilead sa nu mai fie singura companie care sa produca Remdesivir. Acest lucru ar duce la cresterea productiei, dar si la scaderea preturilor medicamentului, anunța MEDIAFAX.„Gilead nu ar…

- ​Odata cu limitarea accesului la magazinele fizice în lunile aprilie-mai ale acestui an, atenția românilor s-a îndreptat catre cumparaturile online. Creșterea traficului magazinelor online a determinat business-urile sa faca schimbari în ceea ce privește bugetele de promovare…

- Twitter a raportat joi cea mai mare crestere anuala a numarului de utilizatori zilnici din istoria sa, de 34%, la 186 de milioane, depasind estimarile analistilor, informatie care a determinat cresterea pretului actiunilor companiei cu 4%, transmite Reuters, conform news.ro.Cresterea se refera…

- Singura veste buna din pandemie este creșterea retailului online. Jucatorii din piața estimeaza un avans de 30%, in acest an Piata de retail online din Romania se afla pe un trend de crestere, de 30%, in acest an, fata de 2019, in contextul in care multi retaileri care aveau operatiuni doar offline…