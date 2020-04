Stiri pe aceeasi tema

- Recunoscut ca un politician populist și cu un discurs profund antieuropean, Nigel Farage ii instiga pe britanici impotriva muncitorilor sezonieri din Romania. Recent, el a postat pe Facebook o fotografie cu haosul de pe Aeroportul International din Cluj-Napoca, in care apar mii de oameni care se inghesuie…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu considera ca este necesara infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru "operatiunea 'Sparanghelul'", pentru a se afla cum a fost organizata plecarea la munca a 2.000 de romani in Germania, in "plina stare de urgenta"."Nu vrem sa anchetam de ce au…

- "De cand am spus ca Operatiunea „Sparanghelul" merita o comisie de ancheta parlamentara, am luat zeci, sute de scatoalce, sub forma comentariilor, de la celebrii hashtagi. Simt nevoia sa ma explic. NU VREM SA ANCHETAM DE CE AU PLECAT ROMANII LA MUNCA IN GERMANIA!!! Pentru ca am vazut ca asta…

- CORONAVIRUS. Realizatorul TV Dan Negru a publicat un mesaj tranșant pe propria pagina de Facebook, suparat pe romanii care s-au imbulzit sa paraseasca Romania cu destinația Germania „I-am vazut pe pe cei 2000 de romani care s-au inghesuit azi in aeroportul din Cluj ca sa plece in Germania și mi-am amintit…

- Imaginile cu cei aproximativ 2.000 de oameni care s-au inghesuit joi pe Aeroportul din Cluj pentru a putea urca in avioanele trimise pentru a-i duce la munca in Germania au facut ocolul lumii. Printre aceste persoane care au optat pentru a merge la munca in Occident s-au aflat și sute de suceveni. ...

