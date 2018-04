Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a avut o prima reacție dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, Statele Unite, Marea Britanie și Franța au desfașurat un atac coordonat in Siria, scrie b1.ro ”Romania condamna din nou folosirea armelor chimice in #Siria. Un asemenea act nu are niciun fel de justificare.…

- Jurnalistul Adelin Petrisor ii da replica realizatorului Dan Negru dupa ce acesta din urma a criticat faptul ca televiziunile din Romania nu au niciun corespondent de razboi in Siria, in contextul atacului militar lansat de Statele Unite, Marea Britanie si Franta.

- Echipa nationala a Gibraltarului a castigat, duminica, primul meci de cand a fost afiliata la Federatia Internationala de Fotbal (FIFA), in 2016, scor 1-0, cu Letonia, intr-un meci amical jucat pe teren propriu. Singurul gol a fost marcat de mijlocasul Liam Walker, in minutul 88. "O victorie…

- Meteorologii din Marea Britanie anunța schimbari de temperaturi in Romania de Paște și Florii. Romanii au cunoscut in ultima vreme mai multe fenomene meteorologice bizare, iar surprizele meteo nu par sa inceteze nici in saptamana dintre Florii și Paște. Vezi galeria foto + 2 + 2 Cand lucrurile pareau…

- Anual au loc aproximativ 11.000 de recunoașteri și echivalari de diplome in Romania. Din banii astfel colectați se platesc 16 salarii, din totalul de 28 de salarii platite de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. „Eu am propus sa platim aceste 16 salarii din bugetul de stat, așa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal.

- Vorbind despre o posibila decizie cu privire la scandalul iscat de inregistrarile de la DNA Ploiești, Codrin Ștefanescu, secretarul general-adjunct al PSD, s-a aratat nemulțumit de comportamentul autoritaților din Romania pana in acest moment. Politicianul l-a criticat acid și pe Tudorel Toader, ministrul…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…