Politici eficiente de beneficii extrasalariale. Ce nevoi au angajații, în funcție de etapa de viață în care se află Munca remote este, la ora actuala, o normalitate pentru majoritatea covarsitoare a organizatiilor globale, iar acest trend va continua si in urmatorii doi-trei ani. Munca de acasa deja incepe sa nu mai fie privita ca un beneficiu extrasalarial, in contextul in care a patruns tot mai mult in realitatea modului nostru de a munci. Poate pentru prima data in istorie, angajații nu mai sunt condiționați de un loc anume pentru a-și indeplini sarcinile, iar orele de munca nu mai țin de programul fix, cum este cel de la 9 la 18. Dupa aproape doi ani de pandemie, angajații, indiferent de varsta… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii le-au cerut vineri tuturor femeilor din sistemul sanitar al Afganistanului sa revina la lucru, pe fondul dificultatilor in functionarea serviciilor publice dupa ce numerosi afgani instruiti au parasit tara profitand de podul aerian organizat in ultimele doua saptamani de Statele Unite si de…

- Angajatii care primesc beneficii flexibile in platforma Benefit au reluat achizitia de vacante in Romania, iar in ultimele 6 luni, 4 din 10 utilizatori ai platformei au utilizat bugetele de beneficii primite de la angajatori pentru achizitia de vouchere de vacanta, arata datele platformei. “Angajatii…

- “Angajatii care primesc beneficii flexibile in platforma Benefit au reluat achizitia de vacante in Romania. In ultimele 6 luni, 4 din 10 utilizatori ai platformei au utilizat bugetele de beneficii primite de la angajatori pentru achizitia de vouchere de vacanta, indicand reluarea trendului ascendent…

- Modelul contractului individual de munca (CIM)a fost modificat la inceputul acestei saptamani prin introducere unor noi obligatii pe care le au angajatorii fata de angajati. Mai exact este vorba despre Ordinul Ministerului Muncii nr. 585/2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru…

- ALTEX Bistrița angajeaza Consultant Vanzari și casier! Sunt locuri de munca disponibile și la FilExpo – cel mai nou centru comercial din Bistrița – și la Electroplast… Se ofera pachet salarial motivant și contract de munca pe perioada nedeterminata. ********************** ALTEX…

- Angajatorii britanicii se confrunta cu cel mai mare deficit de forța de munca de la inceputul anilor ’90, in contextul redeschiderii economiei dupa lockdown-ul anti-Covid și a scaderii masive a numarului de muncitori din afara țarii din cauza Brexit, relateaza The Guardian.

- Un procent de 35% dintre romani nu se simt in siguranta la locul de munca, unul din trei se afla intr-un maraton de conferinte, iar 33% se simt epuizati, arata rezultatele studiului "Barometrul Up4Work", o initiativa menita sa identifice in ce masura modul de a munci al romanilor s-a schimbat in context…

- Angajatorii din industria HoReCa au parte de o competitie puternica din partea operatorilor din strainatate, care au nevoie urgent de forta de munca si care platesc, totodata, salarii mai mari decat cele din tara noastra.