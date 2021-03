Comisia Europeana a aprobat joi o investitie de peste 77 milioane de euro din Fondul de coeziune pentru imbunatatirea sistemului de colectare, tratare si reciclare a deseurilor din judetul Galati, in sud-estul Romaniei, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. Investitia va oferi un serviciu de gestionare a deseurilor mai integrat, mai eficient si mai sustenabil, imbunatatind calitatea mediului, in beneficiul a peste 500.000 de locuitori. "Aceasta investitie in cadrul politicii de coeziune va contribui la imbunatatirea sanatatii si a calitatii vietii oamenilor care traiesc in judetul…