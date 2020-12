Politica și Ziua Națională a României In ciuda comentariilor "hateriste", Ziua Naționala a Romaniei pica pe 1 decembrie. Ba ca e prea frig, ca nu merge un gratar pe frig, ca nu merge o bere, etc. De obicei, cam toate țarile iși aleg ziua naționala cu data care coincide obținerii independenței, inființarii statului respectiv sau unei alte forme de guvernare. Doar Germania sarbatorește unirea prin absorbție a fostului stat est-german. Dar de ce sarbtoresc romanii Ziua Naționala la aceasta data? Citeste articolul mai departe pe actualitateaprahoveana.ro…

