- Simona Halep disputa azi finala de la Roland Garros impotriva americancei Sloane Stephens. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport și Pro TV, de la ora 16:00. In jurul orei 13:15, ora Franței, Simona Halep a efectuat ultimul antrenament inainte de startul finalei. Timp de aproximativ…

- Victoria de ieri a Simonei Halep in fața jucatoarei iberice Garbine Muguruza a insemnat consolidarea primei poziții in clasamentul WTA, o noua finala de Grand Slam - a patra din cariera, a treia la Roland Garros - și depașirea unei borne istorice.

- Simona Halep, liderul WTA, va juca in semifinale la turneul de la Roland Garros, joi, in jurul orei 16.00, cu spaniola Garbine Muguruza, cap de serie numarul 3.Meciul va fi al doilea de pe terenul Philippe Chatrier, dupa cel de simplu masculin dintre spaniolul Rafael Nadal, cap de serie 1,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in sferturile turneului de la Roland Garros dupa ce a trecut categoric de Elise Mertens, locul 16 WTA, scor 6-2, 6-1. (Detalii aici) Simona Halep va juca in sferturi cu invingatoarea partidei Angelique Kerber - Caroline Garcia. Simona Halep a vorbit cu Barbara…

- Meciul de debut al Simonei Halep la Roland Garros, împotriva americancei Alison Riske, a suferit amânari din cauza ploilor ce au loc la Paris.Astfel, partida a fost reprogramata pentru marți seara, nu mai devreme de ora 20.15.Cele doua jucatoare s-au mai întâlnit…

- LIVE TEXT: Simona Halep – Alison Riske, in turul I la Roland Garros 2018. }n meciurile directe, Simo are 2-0. Simona Halep – Alison Riske ACTUALIZARE 28 mai. Simona Halep conduce in continuare in clasamentele WTA xi WTA Race Jelena Ostapenko, co"marul Simonei Halep, eliminatE in primul tur la Roland…

- SIMONA HALEP-MARIA SHARAPOVA LIVE. "Ma astept la un meci greu, mereu a fost greu contra eu. Dar stiu ca am sansa mea, asa ca daca imi fac jocul, va fi un meci bun. Voi incerca sa dau tot ce am mai bun sa castig meciul. Voi intra pe teren si voi incerca sa dau tot ce am mai bun. Asta imi doresc. Nu…