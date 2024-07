Stiri pe aceeasi tema

- Este o perioada cu mari emoții atat pentru sportivi, cat și pentru antrenori, in contextul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Primul roman care și-a trecut in palmares o medalie de aur la aceasta ediție a Olimpiadei a trait intens momentul finalei, alaturi de eleva sa. Medalie de aur pentru eleva…

- Sportul este un remediu pentru combaterea nu doar a problemelor de sanatate, ci, mai ales, a unora sociale, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, unde i-a primit pe sportivii care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Paris. „In vremurile pe care le traim,…

- Canotorii Ionela, 29 de ani, și Marius Cozmiuc, 31, au fost desemnați sa poarte drapelul tricolor la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Cei doi soți bifeaza astfel o premiera in istoria JO. In dimineața zilei de joi, 4 iulie, Ionela și Marius Cozmiuc venisera la sediul Comitetului…

- Un incendiu a izbucnit marti la Palatul Versailles, conducand la evacuarea vizitatorilor aflati in interiorul castelului, unul dintre cele mai aglomerate situri turistice din Franta. Incendiul a fost adus sub control, a declarat un purtator de cuvant, citat de Reuters. Palatul, construit in secolul…

- Federatia Romana de Ciclism a anuntat, marti seara, ca Tribunalul Antidoping al Uniunii Internationale de Ciclism a pronuntat o decizie de suspendare a sportivului Vlad Dascalu.Tribunalul l-a gasit pe Vlad vinovat de incalcarea regulilor anti-doping, respectiv trei abateri la declararea locatiei intr-un…

- Pentru prima data, țara noastra va participa la Jocurile Olimpice de Vara la proba de tenis de masa. Vladislav Ursu a obținut cota de participare la JO de Vara de la Paris, dupa ce s-a calificat in finala turneului preolimpic de la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina, la proba individual.