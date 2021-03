Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 30 mart – Sputnik. Rusia poate invinge intr-un „razboi mental” cu SUA daca va da dovada de voința și se va sprijini pe o ideologie de stat, va lovi consecvent inamicul in punctele lui slabe, a declarat consilierul ministrului Apararii al Rusiei, Andrei Ilnițki. © Photo : пресс-служба Западного…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu: Clasa politica trebuie sa ințeleaga faptul ca in pandemie avem nevoie de UNITATE, nu de DEZBINARE Deputatul USR PLUS de Alba, Beniamin Todosiu, vorbește despre protestele fața de restricțiile impuse in pandemie. Parlamentarul a amintit faptul ca declarațiile iresponsabile…

- Miscarea franceza de extrema dreapta Generatia Identitara (Generation identitaire GI) a fost dizolvata miercuri, in cadrul unei sedinte de Guvern, a anuntat pe Twitter ministrul francez de Interne Gerald Darmanin, care afirma despre aceasta asociatie ca prezinta „caracterul unei militii private” ce…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni ca social-democratii nu au avut pe agenda politica, dupa alegeri, discutii legate de aliante cu alte partide de stanga, intre care si Pro Romania. "Noi suntem partidul de stanga din Romania si suntem partidul care a castigat alegerile. Nu am…

- Nu stie stanga ce face dreapta. Dupa ce presa a scris saptamana trecuta ca Presedintia urmeaza sa cumpere mobilier nou in valoare de 200 de mii de lei, Maia Sandu a anuntat ca va modifica planul de achizitii stabilit de subalterni.

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț, deputat PSD de Alba: Protejarea sanatații oamenilor nu are timp de așteptare Criza sanitara este, intr-adevar, de aproape 1 an, o problema globala, nu doar naționala, insa in Romania, cu Vlad Voiculescu in fruntea Ministerului Sanatații, nu se face absolut nimic pentru…

- # Fostul director liberal de la DSP a devenit șeful Secției ATI de la Spitalul Mioveni Colonel in rezerva dr. Alexandru Guița, medic primar anestezie și terapie intensiva și fost șef al DSP Argeș in perioada 16 aprilie-2 iulie 2020, este acum coordonatorul compartimentului Anestezie și Terapie Intensiva…

- Noul guvern se aseaza destul de lejer in Palatul Victoria, fara sa se arate deranjat de comentariile opozitiei. De altfel, PSD nu reuseste sa depaseasca limitele vechii strategii prin care trage semnale de alarma mai ales legate de gradul de indatorare tot mai mare. Daca economia nu produce la capacitatea…