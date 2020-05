Stiri pe aceeasi tema

- PSD a depus miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului de Finante, Florin Citu. "Va inaintam motiunea simpla intitulata 'Virusul Citu a infectat economia nationala', initiata de deputatii grupului parlamentar al PSD. Stimati colegi, in orice alta tara europeana un…

- Politica nu trebuie sa fie un mijloc de promovare al intereselor proprii ci un mijloc prin care partidele și politicienii sa vina în sprijinul și în apararea cetațenilor și sa reprezinte garanția libertații și prosperitații lor. Conștienti de criza profunda în care se afla…

- Pe vremuri soferii erau nevoiti sa strige pentru a se face auziti in masini. Prin comparatie, masinile moderne reprezinta o oaza de calm, unde conversatiile si muzica se aud in mod clar. Noua strategie a Ford, denumita, "Whisper" ofera numeroase imbunatatiri in ceea ce priveste antifonarea, ceea ce…

- Autoritatile de la Varsovia sunt convinse ca economia Poloniei va supravietui pandemiei de coronavirus prin pachetul fara precedent de masuri luat de Guvern, scrie vicepremierul tarii, intr-un editorial publicat in Emerging Europe.Pachetul a fost promulgat recent de presedintele Andrzej Duda, iar scopul…

- Criza politica din Israel,ce parea fara sfarșit și dupa a treia runda de alegeri parlamentare neconcludente, are o soluție. Cei doi lideri ai principalelor formațiuni-Netanyahu și Gantz au ajuns la un acord...

- Povestea de succes de astazi este despre Elpreco. Compania activeaza de circa 60 de ani pe piata. Si-a creat un nume pe piata materialelor de constructii. Elpreco este cunoscuta, de-a lungul anilor, in special datorita productiei de BCA. Elpreco activeaza din 1960 si are o traditie de aproape 60 de…

- In afara de Rusia, China devine o amenintare din ce in ce mai mare la adresa celor trei state baltice - Letonia, Lituania, Estonia - toate membre UE si NATO, mentioneaza Serviciul de Informatii Externe al Estoniei in raportul sau anual, dat publicitatii miercuri, potrivit dpa, scrie agerpres.ro.…

- Mișcarea politica „Unirea” a lansat un apel catre liderii PUN, PLDM, Platforma DA și PAS pentru a se așesa la o masa de negocieri privind comasarea forțelor unioniste și pro-europene in vederea urmatoarelor alegeri ce vor avea loc in Republica Moldova.