Politica lui Trump umple buzunarele petroliştilor americani, dar sporeşte puterea Rusiei Retragerea SUA din acordul cu Iranul, urmata de sanctiuni si de amenintari, a dus la cresterea livrarilor de titei american pe pietele unde, din cauza sanctiunilor, nu mai ajunge petrolul din Iran. In aceste conditii, Iranul se indreapta spre ceea ce pare a fi unica sa solutie: indepartarea de lumea occidentala si apropierea de Rusia,care deja a anuntat ca are miliardele de dolari la dispozitie. Retragerea SUA din greu obtinutul acord nuclear cu Iranul, decisa de Donald Trump in aceasta primavara are efecte previzibile in termeni de castiguri pentru companiile petroliere mai ales americane.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice asupra retelelor de computere ale autoritatilor federale, statale si locale din Statele Unite, ale corporatiilor si institutiilor de invatamant americane. El a exprimat gravitatea situatiei spunand…

- La scurt timp dupa ce președintele Donald Trump a anuntat, marții seara, retragerea Statelor Unite din acordul cu Iranul, aruncand in incertitudine stabilitatea Orientului Mijlociu, dar si relatiile transatlantice, prețul petrolului a explodat.

- Ministerul rus de Externe a transmis ca Moscova este "profund dezamagita" de decizia președintelui american Donald Trump de retrage SUA din acordul nuclear cu Iranul, informeaza agenția de știri Reuter.

- Teroriștii planuiesc atacuri la Campionatul Mondial din Rusia ca raspuns la implicarea lui Vladimir Putin in susținerea regimului Bashar al Assad in Siria și expulzarea a mii de militanți ai Statului Islamic din Alep și Duma. Rușii intra din nou in alerta maxima, dupa ce ISIS a anunțat, pe rețelele…

- ”Aceasta idee nu este discutata numai in presa, ci si de catre oficiali ai mai multor state arabe care isi doresc sa stabilizeze Siria”, a declarat ministrul egiptean de Externe. In urma cu doua saptamani, Arabia Saudita a anuntat ca este pregatita sa trimita trupe in Siria care sa se alature…

- In ajunul vizitei de trei zile in Washington, presedintele francez Emmanuel Macron a acordat un interviu televiziunii Fox, in cadrul caruia a avertizat asupra unui razboi comercial, "slabiciunilor" in fata Rusiei, dar a si evidentiat avantajele acordului nuclear cu Iranul. Macron a declarat…

- Armata americana a constatat o ”resurgenta” a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in regiuni din Siria aflate sub controlul regimului lui Bashar al-Assad, a anuntat un oficial militar american, relateaza AFP, conform news.ro.Potrivit colonelului Ryan Dillon, un purtator de cuvant al coalitiei…

- Potrivit materialului citat, Pentagonul i-ar fi prezentat lui Donald Trump trei scenarii de raspuns, dupa atacul chimic al regimului sirian asupra propriilor cetațeni, in data de 7 aprilie. Primul scenariu, și cel mai precaut, de altfel, prevedea ca SUA și aliații sa atace obiectivele militare unde…