Politica lui Trump in Orientul Mijlociu atrage critici pentru SUA din Franta, Germania si chiar din Marea Britanie

- Statele Unite si-au mutat ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, luni, in cadrul unei ceremonii la care presedintele american, Donald Trump, nu a fost prezent. Fiica sa Ivanka si secretarul american al trezoreriei, Steve Mnuchin, au fost cei care au dezvelit sigla oficiala a noii ambasade…

- Printre oaspeti s-au aflat secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, si fiica si ginerele presedintelui american Donald Trump, Ivanka Trump si Jared Kushner.Israelul a comunicat ca la receptie au fost invitati reprezentanti ai tuturor celor 86 de tari care au misiuni diplomatice in aceasta…

- Statele Unite isi inaugureaza luni, la Ierusalim, Ambasada in Israel, realizand promisiunea controversata a presedintelui Donald Trump, riscand sa inflameze furia palestinienilor, care ar putea sa protesteze in masa in teritoriile lor, mai ales in Fasia Gaza, relateaza AFP, scrie news.ro.Ivanka…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a fost duminica seara gazda unei receptii la ministerul de externe al Israelului, in ajunul mutarii la Ierusalim a ambasadei Statelor Unite, relateaza Reuters. Foto: (c) ABIR SULTAN / EPA Printre oaspeti s-au aflat secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin,…

- Armata israeliana a anuntat sambata ca va dubla efectivele unitatilor sale combatante din jurul Fasiei Gaza si din Cisiordania ocupata pentru a face fata eventualelor manifestatii palestiniene impotriva transferului ambasadei americane la Ierusalim, prevazut luni, relateaza AFP. Anuntul facut la 6 decembrie…

- Guvernul israelian a organizat miercuri seara o sedinta pe teme de securitate si aparare, pe fondul temerilor ca un atac al Statelor Unite in Siria ar putea atrage riposte contra Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com. Iranul a amenintat ca va ataca Israelul din cauza unui bombardament…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Statele Unite ale Americii vor deschide, in mai 2018, noua ambasada in Israel la Ierusalim, conform unui oficial american. Miscarea este contrara politicilor americane din ultimele zeci de ani, scrie Reuters, citat de News.ro . Presedintele american Donald Trump a anuntat anul trecut ca Statele Unite…