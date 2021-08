Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au susținut în noaptea de joi pâna vineri ca au luat Kandahar, al doilea oraș ca marime din Afganistan, care va lasa doar capitala Kabul și alte câteva teritorii sub controlul guvernului afgan, potrivit AFP."Kandahar este luat complet. Mujahedinii au ajuns în…

- Declaratiile facute saptamana aceasta de liderul nord-coreean Kim Jong Un cu privire la faptul ca Phenianul este pregatit atat pentru confruntare, cat si pentru dialog cu presedintele american Joe Biden constituie "un semnal interesant", a apreciat duminica consilierul Casei Albe pentru probleme…

- Declaratiile facute saptamana aceasta de liderul nord-coreean Kim Jong Un cu privire la faptul ca Phenianul este pregatit atat pentru confruntare, cat si pentru dialog cu presedintele american Joe Biden constituie "un semnal interesant", a apreciat duminica consilierul Casei Albe pentru probleme…

- Acest plan aloca cercetarii si dezvoltarii peste 170 de miliarde de dolari urmarind in special sa incurajeze companiile sa produca semiconductori in Statele Unite, care astazi sunt fabricati in principal pe continentul asiatic.O penurie globala afecteaza multe sectoare cheie, de la automobile la comunicatii,…

- Intrevederea prevazuta a presedintelui american Joe Biden cu omologul sau rus Vladimir Putin nu este o ''recompensa'' pentru acesta, dar in schimb este cel mai eficient mod de a auzi direct de la el intelegerea si gestionarea diferentelor dintre Washington si Moscova, a declarat luni consilierul…

- Guvernul american a anuntat sambata ca va inceta sa mai obtina in secret convorbirile telefonice si mesajele electronice ale jurnalistilor de investigatie politica, mai ales in cazul unor scurgeri de informatii in sfera politica, punand capat unei practici adesea criticate sub motivul ca aduce atingere…

- Guvernul american a anuntat sâmbata ca va înceta sa mai obtina în secret convorbirile telefonice si mesajele electronice ale jurnalistilor de investigatie politica, mai ales în cazul unor scurgeri de informatii în sfera politica, punând capat unei practici adesea…

- Presedintele american Joe Biden a propus sa renunte la majorarea impozitului pe profitul companiilor, in timpul negocierilor cu republicanii, au declarat joi doua surse apropiate situatiei, ceea ce ar fi o concesie majora pentru presedintele democrat, care doreste sa obtina sprijin pentru planul…