Cand tancurile lui Putin au intrat in Ucraina la 24 februarie, Occidentul și-a inchipuit ca ar putea caștiga un razboi- doar prin sancțiuni impuse Rusiei. Ultimele eforturi ale UE de a opri importul de petrolul rusesc arata cat de prosteasca a fost aceasta abordare. Donațiile de echipamente militare catre Ucraina ajuta cu siguranța la menținerea […]