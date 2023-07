Stiri pe aceeasi tema

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vede mari oportunitati pentru cooperarea cu Africa de Nord in productia de energie verde, scrie Agerpres preluand agenția germana de știri DPA."Tunisia are resursele naturale necesare de vant si soare din abundenta", a declarat Ursula Von der Leyen in fata…

- ”Camera Deputatilor a votat Proiectul de Lege privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile si cu emisii reduse de carbon in sectoarele industriei si al transporturilor, pe care l-am sustinut astazi in plen. Prioritatea proiectului este promovarea hidrogenului verde si utilizarea hidrogenului…

- Mai mulți miniștri de Externe din Uniunea Europeana, intre care ministrul roman Bogdan Aurescu și ministrul german Annalena Baerbock, semneaza un articol in Politico in care se vorbește despre utilizarea majoritații calificate in politica externa.„A venit timpul ca in politica externa a UE sa se…

- Regiunea Autonoma Mongolia Interioara trebuie sa aiba prim-plan construcția unei perdele ecologice in nordul Chinei și sa coordoneze dezvoltarea verde și creșterea economica, a menționat joi președintele Chinei, Xi Jinping, aflat in vizita in aceasta regiune. Intr-o ședința cu responsabilii regiunii,…

- Șefa statului, Maia Sandu, a vorbit despre democrație și reziliența la plenara celui de-al patrulea Summit al Consiliului Europei. „In țarile unde exista voința politica, transformarile sunt posibile și democrațiile devin mai puternice, iar societațile mai reziliente. Moldova este un exemplu in acest…

- Ministerul Investitiilor Europene a prezentat, de Ziua Europei, un bilant care arata ca Romania a primit, de la aderarea la Uniunea Europeana, suma totala neta de 56 de miliarde de euro. Astfel, 94.000 de companii au fost sprijinite, peste 1.100 de kilometri de drumuri au fost construite sau modernizate,…

- Uniunea Europeana a aprobat un nou pachet de sprijin pentru Armata Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de ministrul de Externe de la Chișinau, Nicu Popescu, in cadrul unei conferințe de presa. Potrivit lui, decizia a fost luata la Consiliul Afacerilor Externe, desfașurat ieri, conform deschide.md.”O…