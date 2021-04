Stiri pe aceeasi tema

- Politica de e-guvernare a Romaniei pentru urmatorii zece ani va fi aprobata in sedinta de Guvern in maximum doua saptamani, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian Oprea. "Pana la sfarsitul acestui an, Autoritatea pentru…

- "Cartea de identitate electronica nu este obligatorie. Cu toate acestea, pentru a putea calatori in Uniunea Europeana, cetațenii Romaniei care opteaza in continuare pentru o carte de identitate simpla vor fi obligați sa prezinte și pașaportul alaturi de aceasta.", a declarat joi, Octavian Oprea,…

- Președintele Autoritații pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian Oprea, a declarat in cadrul unei conferințe de presa organizate cu ocazia Zilei Comunicațiilor, Ediția 26, ca romanii nu vor fi obligați sa aiba carte de identitate electronica, insa fara acest document cetațenii nu vor mai putea…

- Cartea de identitate electronica nu este obligatorie, dar cetatenii nu mai pot calatori in strainatate fara ea – afirma presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, Octavian Oprea. Octavian Oprea: Aceasta carte electronica de identitate va putea oferi cetateanului roman posibilitatea de a…

- Cartea de identitate electronica nu va fi obligatorie, insa fara acest document cetatenii nu vor mai putea calatori in strainatate, a afirmat joi presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian Oprea. De asememenea, documentul le va permite deținatorilor sa interacționeze in format…

- Cartea de identitate electronica nu este obligatorie. Ce avantaje ofera Specimen CI. Foto: captura video. Cartea de identitate electronica nu este obligatorie, dar cetațenii nu mai pot calatori în strainatate fara ea - afirma președintele Autoritații pentru Digitalizarea României,…

- Ghișeul.ro a inregistrat la sfarșitul lui martie, utilizatorul cu numarul 1.000.000 – o persoana fizica din Sectorul 4 al Municipiului București care și-a achitat impozitele. De la inceputul anului, peste 230.000 de utilizatori s-au inscris pe www.ghiseul.ro – o medie de aproape 2700 de utilizatori…

- ​Programatorii Code4Romania va livra produse digitale în format open-source pe care le va pune la dispoziție, cu titlu gratuit, catre Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), în baza unui acord semnat luni 8 martie între cele doua organizații. Acordul de parteneriat este…