Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat marti ca inflatia in zona euro este inca mult prea ridicata astfel ca BCE trebuie sa continue sa inaspreasca politica monetara si sa evite sa declare victoria in lupta cu preturile de consum, transmite Reuters. BCE a majorat costul…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde , a admis “semne de moderatie” ale inflatiei de baza in zona euro, dar a reafirmat ca este prea devreme sa se creada ca s-a depasit momentul de varf, transmite Reuters. Declaratiile sefului BCE vor cimenta probabil asteptarile pietei ca vor urma…

- Acesta este cel mai redus nivel atins de inflatie din februarie 2022. Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o valoare de 6,3%. Inflatia de baza, excluzand energia si alimentele, a coborat, de asemenea, peste asteptari, la 5,3%, de la 5,6%. Inflatia anuala din Germania si Franta a incetinit…

- In anul 2020 in fermele din Uniunea Europeana erau 8,1 milioane de stupi de albine, iar aproape 18,5% dintre acesti stupi erau in Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Conform acestor date, la nivel national, Romania avea 1,5 milioane de stupi de albine in 2020, mai mult decat orice alta…

- Echipa nationala de fotbal Under-20 a Romaniei va participa incepand din luna septembrie la al treilea sezon consecutiv in Elite League U20, competitie ce reuneste 8 selectionate din Europa: Romania, Cehia, Germania, Italia, Polonia, Norvegia, Anglia si Portugalia, a anuntat, marti, Federatia Romana…

- Echipa naționala de fotbal masculin Under 20 va participa pentru al treilea sezon consecutiv in Elite League U20, competiție ce reunește 8 selecționate de pe continent: Romania, Cehia, Germania, Italia, Polonia, Norvegia, Anglia și Portugalia.Pana la finalul anului, tricolorii U20 vor mai disputa…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca a decis sa permita Spaniei si Portugaliei sa prelungeasca, pana la finele acestui an, asa-numita "exceptie iberica", o masura care permite celor doua tari sa plafoneze pretul gazelor utilizate pentru productia de electricitate, transmite Reuters.In primavara lui…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, aflat in vizita la Lisabona, si prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa au confirmat miercuri, 19 aprilie, ca doresc sa continue sa coopereze in acordarea de sprijin militar Ucrainei, informeaza Dpa și Agerpres. Olaf Scholz a calificat furnizarea comuna a doua tancuri…